Rennspaß auf der neuen Cart-Strecke im Ikuna Naturresort in Natternbach

Es ist ein ehrgeiziger Plan, den sich Albert Schmidbauer gesetzt hat: "Wir wollen der außergewöhnlichste Platz für Familien in Österreich werden, an dem sie Zeit im Einklang mit der Natur verbringen." Dazu baut der Unternehmer, der auch Geschäftsführer und Gesellschafter der Nahrungsergänzungsmittel-Firma Biogena ist, das Ikuna Naturresort in seiner Heimatgemeinde Natternbach ständig aus.

Auch heuer sind wieder zahlreiche Attraktionen dazugekommen, sodass auf der "Abenteuerkarte" des Parks mittlerweile knapp 100 Stationen vermerkt sind. Die jüngste Neuerung ist die "Mountaincart-Strecke": Von einem Hügel im Resort können Nachwuchsrennfahrer dank Schwerkraft auf 380 Metern über den Asphalt dahinsausen. Und weil eine Runde meistens nicht reicht, geht es von der "Talstation" mit einem eigenen Elektrobus wieder zurück zum Startpunkt.

Ebenfalls in diesem Jahr dazugekommen ist eine 540 Meter lange Kugelbahn, an der die Besucher Geschicklichkeit und Geduld erproben können. Sie führt zur "Piratenküste", einem großen Spielareal im Burg-Design. Dort können sich Kinder zum Beispiel bei den Kletterwänden und Spieltunneln austoben – ganz gemäß der Schwerpunktsetzung des Parks, der die motorischen Fähigkeiten von Kindern aktivieren soll. Als eine der beliebtesten Attraktionen wurde die Piratenburg heuer auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Größe ausgebaut.

Nachhaltige Verpflegung

Ebenfalls neu ist Österreichs größter freistehender Kletter-Hochseilgarten in einer Höhe von 16 Metern. Er bietet zahlreiche Hindernisse, die gemeinsam oder allein überwunden werden können – inklusive 16 Meter langem Flying Fox. Die Verpflegung im Naturresort erfolgt in Bioqualität, im parkeigenen Restaurant wird sogar ausschließlich vegetarisch und vegan gekocht.

Und auch bei Schlechtwetter ist das Programm gesichert: Erst vergangenen Dezember wurde die "Kids World" eröffnet, ein rund 1000 Quadratmeter großer Indoor-Spielplatz. Zu den Highlights gehören der vier Meter große Klettervulkan und die Trampoline.

Die Kids World bleibt das ganze Jahr über offen, das Freiluft-Areal auf insgesamt 200.000 Quadratmetern ist noch bis 31. Oktober geöffnet, bevor es in die Winterpause geht.