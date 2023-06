Polizei konnte Betrügerin im Innviertel festnehmen

Am Montag konnte die Verdächtige unmittelbar vor der Geldübergabe in der Nähe einer Bankfiliale in Braunau durch Beamte der Kriminaldienstgruppe Braunau festgenommen werden.

Bei den weiteren Ermittlungen konnten der 31-Jährigen diverse weitere Betrugsdelikte nachgewiesen werden, bei denen sie im Zeitraum von Anfang Jänner 2023 bis zuletzt immer wieder gleich vorging. Sie gab vor, eine schwere Operation zu haben, die ihr in Österreich nicht bezahlt werde würde. Drei Männer im Alter von 84, 77 und 76 Jahren konnte sie dadurch insgesamt 7,750 Euro herauslocken.

Bei einer im Anschluss an die Festnahme durchgeführten freiwilligen Nachschau in der Wohnung der Verdächtigen konnten mehrere tausend Euro und ihr Mobiltelefon sichergestellt werden. Die Frau wurde der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. Alle Beteiligten stammen aus dem Bezirk Braunau.

