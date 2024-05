Pkw überschlug sich in Diersbach: 20-Jähriger verletzt

Der Verletzte wurde in das Landeskrankenhaus Schärding gebracht (Symbolbild)

Ein Fahrfehler hatte für einen jungen Innviertler am Dienstagvormittag schwere Folgen: Der 20-Jährige war gegen 9:30 Uhr auf der Eisenbirnerstraße von Diersbach kommend in Richtung Taufkirchen an der Pram unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Kalling die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Pkw kam zuerst auf das rechte Bankett, geriet ins Schleudern und kam schließlich von der Fahrbahn hab. Nachdem es gegen eine Böschung gekracht war, überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem Feld auf den Rädern zum Stillstand. Der Lenker, der allein im Wagen gesessen hatte, zog sich laut Polizei so schwere Verletzungen zu, dass er in der Klinikum Schärding gebracht werden musste.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Kalling

