Mit einem Jausensackerl, gefüllt mit einer Banane, einem Brot und einer Mineralwasserflasche, in der Hand betritt der Angeklagte, in Begleitung von zwei Justizwachebeamten, den Schwurgerichtssaal im Landesgericht Ried. Der Ablauf einer Gerichtsverhandlung ist für den 30-jährigen Polen nichts Neues. Er hat mehrere Vorstrafen und sitzt in der Justizanstalt Suben eine fast acht Jahre lange Freiheitsstrafe, unter anderem wegen wiederholten schweren gewerbsmäßigen Diebstahls, ab.