Österreichisches U21-Nationalteam spielt in Ried

Diese Frage wird sich auch in Ried mitentscheiden: Die Österreicher werden erneut mehrere Qualifikationsspiele in Ried austragen. Am Dienstag, 7. September, empfängt Österreich um 18 Uhr Aserbaidschan in der Josko-Arena. Bis inklusive Montag, 6. September, können sich SV-Ried-Dauerkartenbesitzer eine Gratiskarte in der Geschäftsstelle der SVR abholen. Dort gibt es, genauso wie online unter svried.at, auch Karten zu kaufen. Vollpreis: zwölf Euro, ermäßigt: sechs Euro, Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt. Die Abendkasse hat am Spieltag ab 16.30 Uhr geöffnet.

Am 15. November kommt mit Kroatien ein Gegner mit vielen Top-Talenten nach Ried.