Notarztstützpunkt Schärding ist seit 30 Jahren im Einsatz

Vor 30 Jahren wurde der Notarztstützpunkt am Klinikum Schärding gegründet und leistete am 15. Dezember 1993 seinen ersten Einsatz. Mit Andreas Ortmayr, Manfred Ludhammer, Helmut Lautner und Josef Hamedinger sind vier Notfallsanitäter seit Beginn des Notarztdienstes Teil des Teams. Dieses steht in jeder Sekunde bereit, um bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen und Unfällen schnell zu handeln.

Ein eingespieltes Team arbeitet Hand in Hand, um Leben zu retten. Insgesamt werden jährlich etwa 1300 Einsätze durchgeführt. Und auch künftig soll die medizinische Notversorgung sichergestellt werden: "Die Zukunft des Notarztdiensts in Schärding sieht weiterhin vielversprechend aus", sagt Rotkreuz-Arzt Manuel Gahbauer. Man sei stolz auf die Errungenschaften der vergangenen drei Jahrzehnte.

