Neues Museum: Ostermiething hat jetzt ein "Haus der Ringe"

Der Name "Haus der Ringe" geht auf das Wappen von Pfarrer Arnoldus Taubenbrunner zurück, auf dem drei Ringe zu erkennen sind. Er ließ das Gebäude als Pfarrhof zwischen 1462 und 1493 errichten. Die Gestaltung der Ausstellung besorgten in mühevoller Kleinarbeit Kulturreferent Karl Hager und Tini Hager. Karl Hager wird künftig auch durch die Ausstellung führen.

Drei Ausstellungsräume

Das Museum umfasst drei denkmalgeschützte Ausstellungsräume aus dem Mittelalter. Ersterer, der Freskenraum, enthält kunsthistorisch wertvolle Fresken aus dem 15. Jahrhundert. Auftraggeber war Pfarrer Arnoldus Taubenbrunner. Zentrales Thema der Abbildungen ist eine "Verkehrte Welt", umrahmt von einer Affenplünderung, einem Schlaraffenland und der Darstellung der Macht und der Listen der Frauen in einer damals von Männern dominierten Welt. Die "Verkehrte Welt" ist durch Fische auf Bäumen und Vögel im Teich veranschaulicht. Im zweiten Raum, der Kapelle, geht es um die Pfarr- und Ortsgeschichte Ostermiethings. Bekannte Persönlichkeiten aus dem Klerus und dem weltlichen Leben, die in Ostermiething gewirkt haben, werden vorgestellt. Unter anderem der Märtyrer Theophil Ruderstaller, der in China ermordet wurde und der Pestpfarrer Josef Aichpointner. Auch Urkunden und Objekte der Pfarre und Gemeinde aus früheren Jahrhunderten sind zu sehen.

Im Gewölberaum ist die Ausstellung der Wachs- und Lebzelterei Dietrich, die im Ort bis 1961 bestand, gewidmet. Die Objekte stammen aus der Sammlung von Georg Niedetzky, der diese vor dem Verschwinden bewahrte, als er in Ostermiething lebte. Projektträger ist der Verein "L(i)ebenswertes Ostermiething". Unterstützt wurde die Errichtung des Museums durch Leader Oberinnviertel-Mattigtal, die Marktgemeinde Ostermiething, die Stampfl Verwaltung-GesmbH sowie private Sponsoren.

