Mutter und Söhne bei Verkehrsunfall im Innviertel verletzt

Eine vierköpfige Familie aus Deutschland war in Richtung Salzburg unterwegs, als der 45-jährige Vater in einer Linkskurve im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen Straßenleitpflock und mehrere Bäume, bevor er in einem Waldstück zum Stillstand kam.

Die Mutter und die beiden Söhne im Alter von acht und zehn Jahren wurden dabei so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht werden mussten. Der Vater überstand den Unfall unverletzt, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.