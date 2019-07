Mundart-Abend, Eigenproduktion und Resetarits: Buntes Programm im Gugg

Politisch unkorrekt, provokant, poetisch: Diese Anforderungen hat das Gugg-Team rund um Alois Mandl und Angelika Weinberger an jene Künstler gestellt, die im Herbst im Braunauer Kulturhaus auftreten. Und das Programm ist bunt: Von lokalen bis hin zu weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Künstlern ist die Rede. Neben Fink Ployd, Caminsky Overdrive, Edi Jäger, Lukas Resetarits, Lisa Fitz und Heilbutt & Rosen steht auch eine Gugg-Produktion an: "Don Camillo & Peppone". Der schlitzohrige katholische Priester und der schlagfertige kommunistische Bürgermeister tragen ihren (gemeinsamen) Kampf auf der Gugg-Bühne aus. Was sonst noch los ist:

Mundart-Abend: Unter dem Motto "Dahoam" bittet "Kingsize Noidl" seine Familie und Freunde auf die Gugg-Bühne. Mehrere Künstler, unter anderem Rainer Fink oder "Wanklmuat", gestalten den Abend mit Texten und Liedern im Innviertler Dialekt. Zu hören am Freitag, 13. September.

1. Gugg Poetry Slam: In Kooperation mit der Innviertler Wortklauberei, mit Slammern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, aber auch Nachwuchstalenten aus der Region startet der 1. Poetry-Slam im Gugg am Samstag, 14. September.

Vida: Nicole Nau und Luis Pereyra bringen den echten Tango Argentino auf die Gugg-Bühne. Bei ihrer Show "Vida" stehen Rhythmus, Musik und Tanz aus Argentinien auf dem Programm, und zwar am Sonntag, 6. Oktober.

Dornrosen: Ein Abend der großen Gefühle findet am Freitag, 11. Oktober, im Gugg statt. Die Dornrosen kommen nach Braunau und zeigen ihr Programm "Wahnsinnlich".

Don Camillo & Peppone: Die Gugg-Produktion widmet sich heuer dem bekannten Kampf des Pfarrers gegen den Bürgermeister. Adalbert Schieferer glänzt als Don Camillo, Alois Mandl spielt den Peppone. Die Komödie von Gerold Theobald wird am Samstag, 2. November, erstmals im Gugg gezeigt. Weitere Aufführungstermine am 3., 7., 8., 9. und 10. November.

Heilbutt & Rosen: Den eigenen Marktwert hinterfragen Heilbutt & Rosen in ihrem Programm "Wer will mich... noch?" Zu sehen am Freitag, 15., und Samstag, 16. November, im Gugg.

Lukas Resetarits: Dem ist alles "Wurscht", so wie allen anderen, oder? Auf diese Frage gibt es am Freitag, 22. November, eine Antwort. In seinem 27. Soloprogramm beleuchtet Lukas Resetarits unsere Gegenwart und Zukunft. Denn, so der Künstler, vieles, was mit uns und um uns geschieht, scheint uns egal zu sein. Oder?

Irish Christmas: Die schottische Supergroup Breabach, das irische Ensemble Friel Sisters sowie Paul MacKenna aus Glasgow spielen beim 24. Guinness Irish Christmas Festival im Gugg am Freitag, 6. Dezember.

Alle weiteren Programmpunkte nachzulesen auf gugg.at. Der Kartenvorverkauf für das Gugg-Herbstprogramm startet am Freitag, 2. August.