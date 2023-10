Mobile Pflege: Rotes Kreuz sucht Mitarbeiter

365 Tage im Jahr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilen Pflege im Einsatz. Eine von ihnen ist Manuela aus Braunau. Die 35-Jährige betreut seit 2013 Menschen, die allein ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. "Weil die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, braucht unsere Gesellschaft mehr Menschen wie Manuela", sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Herbert Markler. Unter dem Motto "Es ist in dir!" sucht das Rote Kreuz landesweit Mitarbeiter für den Mobilen Pflegedienst.

"Statistiken belegen, dass die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Oberösterreich von derzeit rund 80.000 bis 2040 auf knapp 126.000 steigen wird. Damit steigt auch der Bedarf an Pflegepersonal. Erste Auswirkungen spüren wir schon jetzt", sagt Markler. Derzeit sucht das Rote Kreuz landesweit 100 Mobile Pflegekräfte. Auch im Bezirk Braunau sind 20 Stellen in der Mobilen Pflege und Betreuung offen. Damit möglichst viele eine "Karriere mit Sinn" anstrebten, müssten geografische Hürden und Sprachbarrieren abgebaut werden, sagt Markler. Auch die Wertschätzung für Pflegeberufe solle weiterhin gestärkt werden. Besonders dringend gesucht würden Fach-Sozialbetreuer in Altenarbeit, kurz FSB "A".

Alltägliche Dinge wie duschen, Körperpflege, Verbände wechseln, Medikamente verabreichen gehören zum Berufsalltag von Manuela, der von Würde, Respekt, Ausdauer und viel Herz geprägt ist. "Ich mache meinen Job gerne und freue mich über das Vertrauen, das mir Klienten und Angehörige entgegenbringen. Ihre Dankbarkeit berührt mich und meine Tätigkeit empfinde ich als sinnstiftend", sagt Manuela. Die Braunauerin ist Mutter von drei Kindern, dank der Flexibilität ließen sich Beruf und Familie gut vereinbaren, sagt sie.

Eine Liste mit offenen Stellen ist im Jobportal unter roteskreuz.at/ooe/jobs zu finden.

