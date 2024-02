"Mein Kampf" in Braunau: Bauhoftheater lässt mit Produktion aufhorchen

Hitler als Komödienfigur? Heikel. Ein Stück mit dem Titel "Mein Kampf" in Hitlers Geburtsstadt Braunau? Provokant. Und doch – oder gerade deshalb – traut sich das Bauhoftheater drüber. Zum 20. Jubiläum wird das 1987 uraufgeführte Stück des Regisseurs und Autors George Tabori in Braunau gezeigt – also zum ersten Mal in Hitlers Geburtsstadt.