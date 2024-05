Matinees, musikalische Lesungen und Konzerte

Die kleine Ortschaft Mamling wird auch heuer im Sommer zum kulturellen Treffpunkt: Christa und Wilfried Scharf öffnen ihre Kulturscheune und locken mit einem abwechslungsreichen Programm. Elf Veranstaltungshöhepunkte werden geboten, seit Monaten arbeiten die beiden am Programm. "Viele melden sich sogar selbst bei uns an", freut sich Christa Scharf. Heuer wird zum dritten Mal zum Mamlinger Musiksommer geladen, die auftretenden Künstler wurden alle von Zither-Virtuose Wilfried Scharf ausgesucht. Dass aus ihrem "alten, verstaubten Stadel" ein beliebter Kulturtreffpunkt geworden ist, freut das Ehepaar sehr. Besonderer Fokus liegt auf dem Musik-Nachwuchs. "Wir wollen nicht nur bekannten, sondern auch jungen Künstlern eine Bühne bieten. Sie sollen wissen, dass sie nicht nur für den Lehrer spielen, sondern auch ein Publikum begeistern können", sagt Scharf. Das alles ist dem Ehepaar auch gelungen: Bekannte und noch unbekannte Künstler wollen in der Kulturscheune begeistern. Hier ein Programmüberblick:

Lustig g’redt und sche g’spüt: Josef Kettl, das Gesangsquartett Hofer, Wilfried Scharf und Karin Gabauer laden am Freitag, 7. Juni, 19 Uhr, zur Lesung mit Musik und eröffnen damit den Mamlinger Musiksommer.

Karl-Valentin-Abend: Die Schauspieler Jürgen Wegscheider und Florian Prestele geben am Freitag, 14. Juni, 19 Uhr, eine szenisch-musikalische Lesung zum Besten.

Ten Strings – 10 Saiten: Die erste Matinee findet am Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr, mit Ingrid Westermeier (Gitarre) und Sunny Howard (Violine) statt.

Konzert im Garten: Loderer Pass unter der Leitung von Richard Ortner spielen am Sonntag, 30. Juni, 11 Uhr, im Garten (nicht in der Scheune). Picknickboxen können vorbestellt werden, Decken sollten selbst mitgebracht werden.

Irish Folk und Blues Night: Erneut zu Gast ist die Medley Folk Band mit traditioneller Folkmusik aus Irland, Schottland und Nordamerika. Zu hören am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr.

Stimmen aus dem Innviertel: Anita Kreil und der Salzburger Saitenklang geben bekannte Lieder und Arien am Freitag, 9. August, 19 Uhr, zum Besten.

Zünftig aufg’spüt: Das Trio Zitherwege und der Frauengesang Pomp-A-Dur treten am Freitag, 16. August, 19 Uhr, in der Kulturscheune auf.

Volkslieder neu interpretieren will das Trio Südbahnhof. Zu hören am Sonntag, 25. August, 11 Uhr.

Meister von morgen spielen am Sonntag, 1. September. Junge Talente stellen sich ab 11 Uhr vor.

Serbische Nacht: Traditionelle Musik des südosteuropäischen Kulturraums spielt das Musikensemble Danica am Freitag, 6. September, und beschließt damit den Mamlinger Musiksommer.

Karten gibt es online unter zitherfreund.com – wegen der begrenzten Platzanzahl heißt es schnell sein!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mining Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.