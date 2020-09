Am 27. August 2010, also vor etwas mehr als zehn Jahren, fand in Braunau eine Pressekonferenz zum Thema "Maßnahmen gegen den Lkw-Durchzugsverkehr im Raum Braunau: Lkw-Fahrverbot auf der B148 Altheimer Straße" statt. Unter anderem präsentierten der damalige Verkehrslandesrat Hermann Kepplinger und Bezirkshauptmann Georg Wojak ein Fahrverbot für "Mautflüchtlinge".