"Kick-off" für den Innviertler Cup

Wenige Runden sind in der Meisterschaft noch zu spielen, die anschließende Sommerpause wird für das Innviertler Fußball-Unterhaus heuer aber eine kurze: Der traditionelle Innviertler Fußballcup, der von den Oberösterreichischen Nachrichten als Medienpartner begleitet wird, geht in seine 33. Auflage. Von 4. bis 27. Juli spielen die 32 teilnehmenden Vereine in K.o.-Duellen um die begehrte Trophäe. Bevor jedoch der Ball rollt, findet bereits am kommenden Mittwoch, 29. Mai, um 19 Uhr der erste Höhepunkt statt.

In der Therme Geinberg werden die ersten 16 Duelle ausgelost, die von 4. bis 7. Juli über die Bühne gehen werden. In der ersten Runde werden die Vereine noch in zwei regionale Töpfe (Nord und Süd) eingeteilt. Als Stargast wird Bundesliga-Schiedsrichter Stefan Ebner aus St. Peter am Hart mit von der Partie sein. Das Cupkomitee lädt alle Vereine herzlich ein: "Wir freuen uns über viele Teilnehmer, jeder Verein kann auch mehrere Funktionäre zur Auslosung entsenden", sagt der Komitee-Vorsitzende Reinhold Klika. Auf alle Klubs, die an der Auslosung teilnehmen, warten auch tolle Preise: So bekommt jeder Verein, der in Geinberg zu Gast ist, einen Ball von Teamsport Hofbauer gesponsert. Zudem werden auch mehrere Sachpreise verlost: So können die Teilnehmer unter anderem einen Regenerationsabend für ihr Team in der Therme Geinberg und Sachpreise von "Obi" gewinnen. Klika betont, dass auch Vereine herzlich eingeladen seien, die 2024 nicht um den Innviertler Cup mitspielen.

Das Traditionsturnier steht in diesem Jahr zudem unter besonderen Vorzeichen: Der Cup wird heuer im Gedenken an das langjährige Komiteemitglied und OÖN-Redakteur Josef Schuldenzucker ausgetragen, der im vergangenen Jahr verstorben ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer