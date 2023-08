Kantersiege für Gurten und die Jungen Wikinger

Die Union Gurten feierte gegen Allerheiligen einen 5:0-Sieg, den zweiten Erfolg im dritten Spiel. Die Treffer erzielten Dominic Bauer, Tobias Schott, Lukas Schlosser, Devad Selman (2).

Mit einem 5:1-Erfolg im Gepäck fuhren die Kicker der Jungen Wikinger aus Bad Gleichenberg zurück ins Innviertel. Der Trainer der zweiten Mannschaft der SV Ried, Hubert Zauner, konnte unter anderen Matthias Gragger und Diego Madritsch vom Kader der Profimannschaft einsetzen. Die Tore erzielten Roman Steinmann, Julian Baumgartner, Ben Wörndl, Mateo Zetic und Erion Aljiji.

Die Union Gurten empfängt am kommenden Freitag, 18. August, Deutschlandsberg in der Park21-Arena. Anstoß ist um 19 Uhr. Die Jungen Wikinger spielen am Samstag, 19. August, in der Innviertel-Arena (17 Uhr) gegen Sankt Anna.

