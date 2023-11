Kaineder besuchte Alpi in Ried

Dafür werden rund vier Millionen Euro investiert. 1,2 Millionen Euro werden durch Unterstützungen aus der Initiative "Umweltförderung im Inland" bereitgestellt. Kommissionsvorsitzender ist Grünen-Landesrat Stefan Kaineder, der das Werk in Ried vor kurzem besuchte. Durch den neuen Eindampfer können laut Kaineder zukünftig 44.000 Tonnen Wasser, 8000 MWh Erdgas und rund 2000 MWh Strom eingespart werden. Das bedeute in Summe eine jährliche CO2-Einsparung von 2417 Tonnen, so Kaineder.

"Alpi-Geschäftsführer Karl Himsl und sein Team zeigen hier eindrucksvoll, wie man sukzessive Richtung Klimaneutralität gehen kann. Als größter Energieverbraucher im Bezirk Ried hat Alpi eine Verantwortung und nimmt diese auch wahr. Es freut mich, dass wir dieses Projekt als Kommission der Umweltförderung im Inland unterstützen konnten", sagte Umweltlandesrat Kaineder.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper