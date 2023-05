Innviertler starten die Mission Titelverteidigung

Im Kultursaal Vösendorf finden von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Mai, die Staatseinzelmeisterschaften im Gewichtheben der Frauen und Männer statt. Insgesamt sind 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet – elf davon kommen aus dem Innviertel (8x Union Lochen, 3x Ranshofen).

Viele von ihnen gehen als Favoriten ins Rennen, darunter der 30-jährige Ranshofner Patrick Dürnberger, der in der Gewichtsklasse bis 102 Kilogramm zugleich der Titelverteidiger ist. Ebenfalls Favoritin und Titelverteidigerin ist Petra Schmutzer (Union Lochen) in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. In der Klasse bis 71 Kilogramm kann die 18-jährige Lena Raidel (Union Lochen) wegen einer Rückenverletzung nicht an den Start gehen.

Ihren dritten "Kampf" bereits hinter sich hat die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen II in der Nationalliga. Die Gewichtheber der Wettkampfgemeinschaft setzten sich auswärts gegen die WKG Öblarn/AV Graz knapp mit 1:0 durch. Damit beendet die WKG Innviertel II die Vorrunde auf dem zweiten Platz der West-Gruppe.

