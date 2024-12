Innviertler Schulen mit Projekten zum Klima

Die Volksschulen Geinberg und Lohnsburg sowie die digi TNMS Altheim wurden von einer Fachjury des Klima- und Energiefonds ausgewählt, um an einem Projekt teilzunehmen. 357 Schüler haben sich mit den Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und nachhaltiger Lebensstil auseinandergesetzt, so die "Klima- und Energiemodellregion Inn-Kobernaußerwald".

Das Projekt "Klimaschulen" ziele darauf ab, die Kinder für umweltbewusstes Handeln zu sensibilisieren und gleichzeitig auf den Fachkräftemangel in "Klimaberufen" aufmerksam zu machen. Mit einem Budget von rund 15.000 Euro, das vollständig vom Klima- und Energiefonds finanziert werde, werden an den Schulen verschiedene Aktionen, Workshops und Exkursionen durchgeführt.

Der Startschuss für das Projekt fiel im September. Bei einem Besuch der Volksschule Lohnsburg bei der Obstpresse des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins erlebten die Kinder, wie aus regionalen Früchten ein gesundes Produkt entsteht. In der Volksschule Geinberg stand die "Klimaschutzschachtel" samt Experimenten im Mittelpunkt. Zudem legten Schüler der benachbarten Mittelschule Geinberg Hochbeete an, die im Frühjahr von den Volksschülern bepflanzt werden. Das geerntete Gemüse soll später in der Schulküche verwendet werden. In der digi TNMS Altheim wurden Stop-Motion-Videos gedreht, um den Treibhauseffekt kreativ darzustellen.

