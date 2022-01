Es war ein intensiver Donnerstag für einen 29-Jährigen aus Braunau. Der Tschetschene, der seit rund 20 Jahren in Österreich lebt und angibt, staatenlos zu sein, musste sich gleich zwei Mal an einem Tag im Landesgericht Ried verantworten. Einen weiten Weg in den Schwurgerichtssaal hat er nicht, denn der achtfach vorbestrafte Angeklagte sitzt seit einer Körperverletzung im November in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Staatsanwältin Petra Stranzinger wirft dem Beschuldigten das