Heute: Benefizkonzert für junge Country-Sängerin

Nach einem schweren Autounfall vor rund zwei Monaten ist die Innviertler Country-Sängerin Marina Jay querschnittgelähmt. Sie wird viele Therapien brauchen und muss ihr Zuhause rollstuhlgerecht adaptieren lassen.

Unterstützung kommt von der großen Country-Familie, die heute, Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr im Ghost-City-Saloon in Haag am Hausruck eine Benefizveranstaltung organisiert.

Marina Jay zeigt sich gerührt

Mehr als 20 Bands und Solokünstler werden zugunsten der jungen Frau auftreten, die bei Konzerten in Österreich und Deutschland bereits viele Erfolge gefeiert und auch in den USA schon Auftritte absolviert hat. Marina Jay zeigt sich auf ihrer Facebookseite gerührt: "Ich hätte niemals gedacht, dass jemand so etwas für mich tun würde, und dieses Gefühl hat mich umgehauen, ich möchte mich einfach nur bedanken."

Zahlungsbeleg als Eintrittskarte

Tickets für das Konzert "Friends for Marina" zu 25 Euro gibt es bei Manfred Humenberger unter Tel. 0664-383 5252 – oder einfach den Betrag auf das Spendenkonto für Marina AT93 3425 0000 0304 6539 einzahlen, der Zahlungsbeleg gilt als Eintrittskarte.

