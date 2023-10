Gurten will gegen Gleisdorf wieder Punkte einfahren

Auch am vergangenen Wochenende war die Leistung bei der SPG Wallern/St. Marienkirchen ansehnlich, am Ende verlor die Mannschaft von Peter Madritsch aber beim starken Aufsteiger – auch aufgrund einer strittigen Elfmeterentscheidung – mit 0:1. Morgen (16 Uhr) sollen im Heimspiel gegen Gleisdorf die guten Auftritte aber endlich wieder in Punkte umgemünzt werden. Gegen die Oststeirer kann die Madritsch-Truppe jedenfalls eine starke Bilanz vorweisen: Die letzte Niederlage datiert vom 3. August 2019.

Punkten wollen auch die Jungen Wikinger Ried, die am Sonntag (15 Uhr) beim ASK Klagenfurt gastieren. Mit einem Sieg gegen den Vorletzten könnte man sich etwas Luft von den hinteren Tabellenregionen verschaffen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer