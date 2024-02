Gstanzlsingen in Mattighofen feiert 10. Geburtstag

Es ist ein Abend, der schon zur Tradition geworden ist: das Gstanzlsingen in der Sepp-Öller-Halle in Mattighofen. Heuer wird der zehnte Geburtstag gefeiert – und das wieder mit hochkarätigen Gästen: Am Samstag, 24. Februar, kommen neben der Citoller Geigenmusi aus der Steiermark und "de Junga Oidbairischen" aus dem Raum Augsburg auch wieder die unverwechselbaren Lokalmatadore, die Aspacher Tridoppler, nach Mattighofen. "Frontman" Pepi Wimmleitner wird in gewohnt lustiger Manier durch den Abend führen. Bürgermeister Daniel Lang (VP) und sein Vorgänger Friedrich Schwarzenhofer (SP) werden vermutlich auch heuer wieder für Bierspenden für die Musiker in ihre Taschen greifen: Schließlich möchte keiner in einem Gstanzl schlechte Nachrede riskieren.

Was als Versuch begann, hat sich mittlerweile zum festen Bestandteil im Veranstaltungskalender etabliert. Das Gstanzlsingen war stets ausverkauft. Auch heuer dürften die Karten knapp werden, wer dabei sein möchte, kann welche in der Oberbank Mattighofen oder bei allen Lions-Mattigtal-Mitgliedern erwerben. Gelacht wird übrigens auch heuer wieder für den guten Zweck: Mit dem Erlös aus dem Gstanzlsingen werden Menschen aus der Region unterstützt.

Apropos Menschen aus der Region: Die Lions Mattigtal stellen erneut Freikarten für die Bewohner des Seniorenheims Mattighofen zur Verfügung.

Mattighofner Gstanzlsingen, heuer am Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, in der Sepp-Öller-Halle. Karten für die Veranstaltung gibt es in der Oberbank Mattighofen und bei allen Lions-Club-Mattigtal-Mitgliedern.

