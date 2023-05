Große Übungsaktion des Roten Kreuzes

Dabei erhielten die Kursteilnehmer mehrere Einsatzbefehle für die Übung: Durch Hackerangriffe fielen Telefonnetze und die Stromversorgung mit all ihren Folgen im Raum Mattighofen teilweise aus. Daher sollte das Rote Kreuz ein Lager strategisch günstig außerhalb von Mattighofen errichten und für 24 Stunden in Betrieb nehmen. Die Teilnehmer entschieden sich, dieses in der Mittelschule Munderfing zu errichten, und planten den Bedarf an Personal, Material und Verpflegung, um die zu erwartenden Einsätze bewältigen zu können. Bei den Übungseinsätzen wurde eine Person aus einem Silo gerettet. Zudem wurden unter anderem eine große Explosion und ein Vergiftungsszenario simuliert. "Es war herausfordernd, aber genauso schön, wenn man merkt, dass man das Erlernte auch wirklich kann", sagte ein Teilnehmer nach der Großübung.

