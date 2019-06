Für Weltfinale qualifiziert

Beim Österreich-Finale der "World Robot Olympiad" in Schärding haben Sarah Schwaiger, Maximilian Kittl und Julius Baischer von der HTL Braunau als Team "Ydoowmaet" in der Klasse "Senior Regular" den Sieg errungen, sie werden Österreich beim Weltfinale in Ungarn vertreten. "Ich freue mich sehr, dass das Finalticket in unserer Schule gelandet ist. Ein herzliches Dankeschön gebührt auch Techno-Z-Chef Herbert Ibinger und seinem Team, sie haben diese Veranstaltung organisiert und toll umgesetzt", sagt Klaus Holzmann, der das Team der HTL Braunau mitbetreut hat.

