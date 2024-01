Für Herzkinder gesungen

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Festsaal in Eggelsberg beim Benefizkonzertabend, zu dem die "jungen Dirndl und oa Bua" und die Brassband "Vogewüd" eingeladen hatten. Viele Gäste genossen den Abend auch im Stehen. Am Ende gab es nicht nur zufriedene Besucher und Veranstalter, sondern auch eine stattliche Spendensumme für die Herzkinder Österreich: 8030 Euro konnten an den Verein übergeben werden.

