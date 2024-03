Freiheitliche wollen eine "Ried-Card" einführen

Viel wird dieser Tage über die angespannte finanzielle Situation der Stadtgemeinde Ried diskutiert. Wie berichtet, muss man derzeit mit einem "Budget-Provisorium" arbeiten, da es im jüngsten Gemeinderat keine politische Mehrheit für das Budget 2024 gab.

Die nächste Chance für einen Budgetbeschluss gibt es bei der Sitzung am 28. März. Bei dieser will die FPÖ Ried mit Vizebürgermeister Thomas Dim und Fraktionsobmann Christian Bangerl an der Spitze einen Antrag für die Einführung einer "Ried-Card" einbringen.

Erste Pläne präsentierten Dim und Bangerl diese Woche bei einer Pressekonferenz. "Die Einführung der Ried-Card soll dazu beitragen, die Aufrechterhaltung der städtischen Freizeiteinrichtungen zu gewährleisten", sagten Dim und Bangerl. Zahlreiche Freizeitangebote wie das Freizeitbad, die Stadtbibliothek oder das Volkskundehaus nähmen eine zentrale Rolle für den gesamten Bezirk ein. Die Bereitstellung dieser Angebote werde von den Abgaben der Rieder Bevölkerung finanziert. Eine Erhöhung der Eintrittspreise sei aufgrund der Budgetsituation unumgänglich.

Daher schlägt die FPÖ vor, dass Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Ried haben, ab 2025 Eintrittsvergünstigungen in Form der Ried-Card erhalten sollen. Bei den Kriterien wolle man sich an der OÖ-Familienkarte orientieren. Geht es nach den Freiheitlichen, dann sollen Rieder Bürger ab kommendem Jahr gewisse Angebote der Stadtgemeinde günstiger erhalten als "Auswärtige". Einwohner der umliegenden Gemeinden sollen die Möglichkeit erhalten, sich am System zu beteiligen.

"Die Abrechnung mit den betreffenden Gemeinden könnte dann nach tatsächlichen Eintritten gemacht werden", schlägt Bangerl vor.

"Wir haben uns dazu auch schon Expertise vom Land eingeholt, wie wir damit die Rieder etwas entlasten können", sagt Bangerl. Die Details und den "Kriterienkatalog" der Ried-Card wolle man in enger Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen des Gemeinderats ausarbeiten, schließlich habe man bis Ende 2024 Zeit. Bangerl und Dim schwebt dabei eine Variante mit einer aufladbaren Wertkarte vor, mit der beispielsweise die Eintrittsgelder vergünstigt bezahlt werden können. Auch die Nutzung einer App sei vorstellbar.

"Ried hat diese Einrichtungen in den vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger allein bezahlt. Das geht sich aufgrund der budgetären Situation aber jetzt nicht mehr aus. Vorstellbar ist auch, dass man diese Ried-Card zum Beispiel ebenso für den Tourismus nutzen könnte", sagt Vizestadtchef Dim.

"Rückendeckung vom Land"

Man habe sich schon mehrere Angebote für Gemeinde- und Citycardsysteme im Detail angesehen. "Vom Land haben wir uns Rückendeckung und Expertisen geholt, damit wir uns mit unserem Vorschlag keine blutige Nase holen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit den anderen Parteien das Beste für die Stadt Ried herausholen", sagte Dim.

Auf die Frage, mit welchen Reaktionen der Umlandgemeinden man rechne, antworteten Dim und Bangerl: "Es ist klar, dass die sich nicht freuen werden. Wir machen das aber nicht, weil wir lustig sind, sondern weil wir nicht mehr anders können. Ansonsten ist es möglich, dass wir selber alles zusperren müssen."

