Fake-News im Namen eines Rieder Arztes um Fieber-Medikamente

Unsicherheit herrscht bei vielen Menschen, nachdem dieser Tage irritierende Nachrichten über den Gebrauch von Fieber- und Schmerzmedikamenten aufgetaucht sind. „Die Telefone bei vielen Rieder Ärzten laufen heiß, die Leute sind extrem verunsichert!“, berichtet ein Rieder Allgemeinmediziner. Die OÖN wurden am Mittwoch auch von Ärzten des Rieder Schwerpunktspitals telefonisch auf die Falschmeldungen hingewiesen.

Der Grund: Im Namen eines Arztes aus dem Krankenhaus Ried wurden Meldungen verschickt, wonach gewisse Medikamente, die zur Fieber- und Schmerzbekämpfung eingesetzt werden, nicht eingenommen werden sollen. Diese würden den Zelleintritt des Virus erleichtern und den Krankheitsverlauf angeblich verschlechtern. Die Meldung wurde in den vergangenen Tagen - vor allem am Dienstag - auf Facebook dutzendfach geteilt. Diese falsche Meldung macht seit einigen Tagen österreichweit auf Facebook die Runde - mit verschiedenen Quellenangaben.

„Solche Laien-Infos sind fatal, diese sollten auf keinen Fall weitergegeben werden!“, sagt der Mediziner und appelliert, nur seriösen Quellen und Medien zu vertrauen.

„Es gibt keine Berichte und Studien dazu, die diese Ansicht belegen“, so der Arzt. Gerade für Menschen, die bereits jetzt Schmerzmittel einnehmen müssten, gelte: Grundsätzlich sollen alle Medikamente so wie bisher weitergenommen und nicht eigenmächtig abgesetzt werden.

Das sei im Übrigen kein lokales Phänomen mehr, sondern ein internationales, wie die Meldungen in sozialen Netzwerken zeigen.

Krankenhaus: "Das sind Fake News"

Aus dem Rieder Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern kam am Mittwoch dazu folgende Stellungnahme: „Meldungen in sozialen Netzwerken, in denen ein Arzt des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried eine Empfehlung über Schmerzmittel abgibt, sind Fake News. Die Empfehlung des Krankenhauses ist ganz generell, Medikamente nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin einzunehmen. Zudem sollten keine eigenmächtigen Therapieänderungen vorgenommen werden.“