Bub wollte zum Vater und lief vor Auto

Ein Postbus fuhr auf der Baier Landesstraße von Weikertsham Richtung Mattsee und hielt kurz vor 2 Uhr in Perwang am Grabensee an. Der 11-Jährige aus dem Bezirk Braunau stieg aus dem Bus aus. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah er seinen Vater, der ihn abholen wollte. Der Schüler nahm kein Fahrzeug auf der Fahrbahn wahr und überquerte die Straße hinter dem Postbus, so die Polizei in einer Aussendung. Der Bub wurde von einem Auto, gelenkt von einer 40-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung, erfasst und zu Boden gestoßen. Die Lenkerin leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der 11-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.