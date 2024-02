Braunau: 30-Jähriger brach 16 Kellerabteile in einer Nacht auf

16 Keller wurden innerhalb einer Nacht in Braunau aufgebrochen.

Immer mehr erhärtete sich bei monatelangen Ermittlungen der Verdacht, dass ein 30-jähriger Deutscher in der Nacht auf den 13. November in Braunau sein Unwesen getrieben hatte. 16 Kellerabteile soll er in dieser einen Nacht aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen haben. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Nur wenige Wochen nach seiner Diebstour im Innviertel wurde der 30-Jährige in der Schweiz verhaftet - ebenfalls wegen Eigentumsdelikten.

Die Spurensicherung belastete den Deutschen schwer. Er gestand jedoch auch seine Tour und wird jetzt bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

