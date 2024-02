Billa am Stelzhamerplatz in Ried schließt am Samstag

"Nach mehreren Jahrzehnten: Billa am Stelzhamerplatz sperrt demnächst zu", titelten die Innviertler Nachrichten am 10. Jänner. Nach dieser Woche ist es so weit, der Lebensmittel-Nahversorger schließt. Am Samstag ist noch bis 16 Uhr geöffnet, dann geht eine lange Ära zu Ende.

Das könnte Sie auch interessieren: Rieder Hauptplatz: 200 Schritte, 150 Meter, 16 Leerstände

Gestern Mittag waren die Regale noch gut gefüllt, nur sehr vereinzelt waren Produkte nicht vorrätig. Die Filiale habe die Anforderungen für ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis nicht mehr erfüllt, begründete Rewe im Jänner die Schließung.

Zweiter Billa-Plus für Ried

Ganz überraschend kam die Ankündigung der Schließung damals aber nicht. In Schärding wurde die Filiale am Stadtplatz vor rund einem Jahr geschlossen, auch in Steyr wird zugesperrt. In Ried wurde im März 2023 bereits die Billa-Filiale in der Goethestraße geschlossen.

Noch sind die Regale zu einem Großteil gut gefüllt.

Die Mitarbeiter der Stelzhamer-Filiale würden weiterhin Teil des Teams bleiben, hieß es im Jänner von der Rewe-Gruppe. Zahlreiche neue Arbeitsplätze entstehen in der Riedauerstraße (ehemaliges Stadion-Center). Dort eröffnet am 28. März eine Billa-Plus-Filiale. Seit mehreren Monaten wird mit Hochdruck am Umbau der Geschäftsflächen gearbeitet. Somit gibt es ab 28. März in Ried zwei Billa-Plus-Standorte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif