"Baustellenfest" bietet Blick hinter die Kulissen der Landesgartenschau in Schärding

Der Countdown zur Eröffnung der Landesgartenschau in Schärding läuft. Von 25. April bis 5. Oktober 2025 wird die Barockstadt unter dem Motto "INNsGrün" ins natürliche Rampenlicht des Landes und darüber hinaus gerückt. Schon seit Monaten werden daher in Schärding etliche Baumaßnahmen in der Stadt durchgeführt, die die Stadt in neuem, "grünen" Glanz erstrahlen lassen sollen. Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, bieten die Landesgartenschau-Verantwortlichen mit einem "Baustellenfest" die Möglichkeit, das zukünftige Gelände bereits vorab besichtigen zu können. Von 14 Uhr bis 18 Uhr können Besucher bei exklusiven Führungen die Baustellen hautnah besichtigen und die – wegen der laufenden Baumaßnahmen – gesperrten Geländebereiche auch betreten.

Fahrt mit "Gartenschau-Express"

Für die Führungen haben sich die Organisatoren ein besonderes Angebot überlegt: Man kann entweder zu Fuß an den Führungen teilnehmen oder sich kostenlos mit einem Bummelzug, dem "Gartenschau-Express", durch das Gelände chauffieren lassen, während man mit Informationen versorgt wir. Als Guides stehen neben Bürgermeister Günter Streicher und Landesgartenschau-Geschäftsführerin Andrea Berghammer auch die Gärtnerische Leitung Katharina Wimmer, der Architekt Tobias Micke und der Baustellen-Experte Erwin Schütz zur Verfügung.

Die Schärdinger Kinderfreunde stellen mit Glitzertattoos, Kinderschminken und Geschicklichkeitsspielen ein abwechslungsreiches Kinderprogramm im Grünen auf die Beine – gratis Popcorn und Zuckerwatte inklusive. Weiteres Highlight ist der Start des Dauerkartenvorverkaufs. Der Eingang zum Baustellenfest befindet sich auf dem Stadtbad-Parkplatz neben den Beachvolleyball-Feldern.

