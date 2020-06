Autolenkerin prallte gegen einen Baum

Die 38-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Rieder Straße 141 aus Ried im Innkreis kommend in Richtung Grieskirchen. Im Ortschaftsbereich Grausgrub in der Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck geriet sie aus derzeit noch unbekannter Ursache ins Schleudern, wie die Polizei berichtet.

Das Fahrzeug kam links von der Straße ab, wurde hochgeschleudert und prallte mit dem Dach voran gegen einen Baum. Dabei erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde ins Krankenhaus in Ried im Innkreis eingeliefert.

