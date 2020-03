"Appelliere an die Mitspieler, dem Verein entgegenzukommen"

Fast 300 Profi-Pflichtspiele hat Thomas Reifeltshammer (31) seit 2009 bestritten. Allesamt für die SV Guntamatic Ried, die er in Interviews wiederholt als "seinen Herzensverein" bezeichnete. Die aktuelle Situation wegen der Corona-Krise sei ungewohnt und für alle Spieler eine große Herausforderung, sagte Reifeltshammer am Donnerstag im Telefonat mit den Oberösterreichischen Nachrichten.

"Keiner weiß, ob und wann es weitergeht. So eine Pause kann man nicht mit einer Winterpause vergleichen. Ich hoffe, dass die Saison fertiggespielt werden kann. Anders wird eine für alle Mannschaften faire Lösung nicht zu finden sein. Und eines ist auch klar: Es stehen Existenzen vieler Vereine in dieser schweren Zeit auf dem Spiel", sagt der Kapitän der Rieder Fußballer, die derzeit mit acht Punkten Vorsprung Tabellenführer der Zweiten Liga sind.

Die Ankündigung von SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl gegenüber den OÖN am Mittwochabend, dass die Spieler in Kurzarbeit geschickt werden sollen, kommentiert das Rieder "Urgestein" so: "Grundsätzlich kann jeder Spieler einer möglichen Umstellung auf Kurzarbeit zustimmen. Zwingen kann man aber niemand. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil unseres Teams damit einverstanden sein wird. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich dem Verein in dieser schweren Zeit sicher entgegenkommen werde. Ich habe den Appell, so vorzugehen, auch an die Mitspieler gerichtet. Ich sehe das Kurzarbeit-Modell als einzige Möglichkeit, dass Vereine diese Krise bewältigen können“, sagt Reifeltshammer.

Die Mannschaft stehe per Telefon und WhatsApp in Kontakt. "Dabei ist das Corona-Virus natürlich ein Thema, aber wir unterhalten uns auch über andere Sachen. Jeder hat ein Heimprogramm, um sich fit zu halten, aber die Ungewissheit, wie es weitergeht ist schon komisch", sagt Reifeltshammer, für den die Situation zumindest einen Vorteil bringt. Er hat viel Zeit für seinen Sohn Lukas, der im Jänner auf die Welt gekommen ist, und Frau Doris.

