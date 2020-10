Absperrgitter begrub Fünfjährigen unter sich

Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr in Mayrhof (Bezirk Schärding): Der Kleine war mit seinem 27-jährigen Vater in den Stall gegangen und dürfte unbemerkt auf ein 70 Kilogramm schweres Absperrgitter, das an der Stallmauer lehnte, geklettert sein. Das vier Meter lange und 1,50 Meter hohe Gitter fiel um und begrub den Fünfjährigen unter sich.

Der Vater fand seinen bewusstlosen Sohn kurze Zeit später und verständigte die Einsatzkräfte. Der Bub wurde - als er bereits wieder ansprechbar war - zum Krankenhaus Ried geflogen.