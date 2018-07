Jubiläumsfest der Musikkapelle Raab

RAAB. Viel los ist bei der Marktmusikkapelle in Raab, die es seit mittlerweile 145 Jahren gibt.

Dieses Jubiläumsjahr wird heuer groß gefeiert. Am 11. und 12. August findet ein "Musifest meets Hoffest" statt. Am Samstagabend, dem 11. August, wird es einen Festakt mit dem Einmarsch von Gastkapellen geben. Im Anschluss wird im Festzelt, unter anderen mit den Altschwendtner Windradlplattlern" im Festzelt gefeiert. Am Sonntag, 12. August, geht das traditionelle Hoffest bei freiem Eintritt über die Bühne. Zu hören werden der Musikverein Altenhof und die Raaber Blechbuam sein.

