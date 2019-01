Freizeitangebot im ersten Quartal

INNVIERTEL/BAYERN. Zu den Veranstaltungshöhepunkten des ersten Jahresquartals im Oberen Innviertel und den angrenzenden Regionen zählt am 2. Februar am Rathausplatz in Simbach der Schäfflertanz, der nur alle sieben Jahre – in Erinnerung an die Pest im Jahr 1517 – aufgeführt wird, so die Touristiker.

Aus der Vielzahl der Faschingsveranstaltungen steche der Mattighofener Faschingsumzug am Faschingsdienstag heraus.

Am 8. und 9. März lockt mit dem Josefimarkt in Helpfau-Uttendorf die größte Veranstaltung im Bezirk Braunau – mit fast 150-jähriger Tradition. Im "Innviertler Biermärz" lädt die Privatbrauerei Schnaitl in Gundertshausen am 14. März zur Brauereiführung bei Nacht und am 30. März zum Märzenbier-Grillseminar. Die Hausbrauerei Bogner in Braunau kann am 29. März besichtigt werden. Die Braunauer Frühjahrsmesse öffnet vom 22. bis 24. März ihre Pforten. Ab 26. März bringt die 50. Internationale Jazzwoche in Burghausen renommierte Jazz-Musiker an die Salzach.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema