78 Anzeigen bei Tuning-Treffen in Braunau

Zeitweise bis zu 1.000 Personen mit etwa 350, teils getunten Fahrzeugen trafen sich am Samstag um 20 Uhr auf einem Parkplatz in Braunau. Zu dem Tuning-Treffen wurde zuvor in den sozialen Medien aufgerufen.

Die Teilnehmer verhielten sich großteils ruhig, es kam jedoch trotzdem zu mehreren Amtshandlungen. Das Treffen dauerte bis knapp nach Mitternacht.



Überwacht wurde die Veranstaltung von mehreren Polizeistreifen des Bezirks, der Stadtpolizei Braunau und durch zwei Gruppen der Bereitschaftseinheit.

Insgesamt kam es zu 5 Kennzeichenabnahmen nach dem Kraftfahrgesetz, 13 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz, 60 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, 2 Anzeigen nach dem Führerscheingesetz und 3 Anzeigen nach dem Oberösterreichischen Polizeistrafgesetz. Außerdem wurden 22 Organmandate wegen diverser Vergehen ausgestellt.

