62-Jähriger bei Stapler-Unfall im Innviertel schwer verletzt

Es war noch früh, als ein 40-jähriger Staplerfahrer aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung am Mittwoch in der Lagerhalle einer Spedition den Lkw eines tschechischen Lenkers ausladen wollte. Gegen 7.20 Uhr hatte er gerade eine Palette mit Stahlblechen aus dem Lkw geholt und in der Nähe abgestellt und setzte zurück, als just zu diesem Zeitpunkt der 62-jährige Lkw-Lenker die Spanngurte seines Anhängers ausfädelte und ebenfalls rückwärts - Richtung Stapler - ging.

Laut Staplerfahrer dürfte der 62-Jährige dabei in den toten Winkel des Staplers gekommen sein. Der 40-Jährige überrollte mit einem Hinterrad den rechten Fuß des Lkw-Lenkers. Der schwerverletzte Tscheche wurde vom Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

