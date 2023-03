50 Sportarten zum Probieren, Läufe und viele Sportstars zu Gast in Ried

Mehr als 50 Sportarten, viele attraktive Bewerbe, Weiterbildungen, Networking, neue Sporttrends und zahlreiche Live-Erlebnisse – all das hat die 15. Sportmesse Ried, die von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. März stattfindet, zu bieten. „Wir wollen unseren Beitrag leisten um Österreich – und hier vor allem die Jugend – fitter und gesünder zu machen. Dieses Jahr gibt es eine Menge an Neuerungen. Neben einer Vielzahl an neuen Sportarten wartet erstmals eine eigene Tanzhalle mit Hip-Hop & Breaking auf die Besucher.

Premiere für das Sportforum



Ein absolutes Highlight wird sicher das erste Sportforum mit drei spannenden Fachvorträgen zu den Themen soziale Medien, Presse- und Medienarbeit sowie erfolgreiche Teamarbeit. Dafür konnte auch Peter Stöger, der erfolgreiche Teamspieler, Trainer und Sportdirektor, gewonnen werden“, freut sich Messedirektor Helmut Slezak. Das Sportforum findet am Freitag, 24. März, 13 bis 18 Uhr mit drei spannenden Fachvorträgen von Top-Referenten statt. Resttickets sind noch online unter www.sportmesse-ried.at/sportforum-ticket erhältlich.

Auf 11.000 Quadratmetern in sieben Hallen können Besucherinnen und Besucher in Ried neben traditionellen Sportarten auch zahlreiche innovative Trendsportarten kennenlernen. Neu dabei sind unter anderem Teqball, Calisthenics, Segeln, Poledance und CrossFit. Darüber hinaus gibt es am Samstag und Sonntag diverse Laufbewerbe (Einzel und im Team) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für die sich – laut Messedirektor Slezak – in Summe bereits mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet haben. Eine davon ist der Löffler Messe-Lauf am Sonntag, 26. März, ab 11.30 Uhr. Es ist zugleich der Auftakt der zehn Läufe umfassenden Serie „Innviertel läuft“.

Testung für junge Menschen



„Wie fit bist du?“ Das will das Sportland Oberösterreich wissen und bietet im Rahmen des gleichnamigen Projekts eine sportmotorische Testung für Volksschülerinnen und Volksschüler an. Am Stand des Sportlandes OÖ können alle jungen Besucherinnen und Besucher kostenlos die Teststationen absolvieren. Dabei stellen sie unter fachkundiger Anleitung ihre Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit unter Beweis. Als Dankeschön erhalten die Kinder unter anderem eine Urkunde. Auch Sportstars werden am Wochenende in Ried sein. Darunter Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, Siebenkämpferin Verena Mayr und Schwimmer Bernhard Reitshammer.

Öffnungszeiten der 15. Sportmesse Ried, Freitag, 24. März, 8 bis 16 Uhr („Fill your Future Schultag“ mit freiem Eintritt). Samstag, 25. März und Sonntag, 26. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl