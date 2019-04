28-Jähriger fährt alkoholisiert gegen Wohnhaus

WEILBACH. In der Nacht auf Samstag kam ein 28-jähriger Autolenker aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und wurde durch das Grundstück eines Wohnhauses geschleudert. Der Fahrer wurde verletzt in das Rieder Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Um etwa 1:50 Uhr war ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis auf der Weilbacher Landstraße Richtung Obernberg unterwegs. Im Gemeindegebiet Weilbach kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto wurde durch das Grundstück eines 59-Jährigen geschleudert, bevor es am Gehsteig zum Stillstand kam. Der 28-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Es wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,54 Promille ergab. Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Bei dem Unfall wurden der Gartenzaun, die Gartenmauer und die Fassade des Hauses des 59-Jährigen beschädigt.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Betroffener127 (394) 27.04.2019 09:00 Uhr Alkounfall Nummer 2535(?) heuer in Oberösterreich ?



Reaktion seitens Politik, sprich drastische Strafverschärfungen und Mindest-Entzug von Führerschein für Jahre ist Fehlanzeige . Wegen ein paar unschuldige Tote oder Verletzte kann man ja so weitermachen.



Hätten im selben Zeitraum fünf Chihuahuas jemanden ins Wadl gebissen, gäbe es sicherlich Verschärfungen.



(bin weder Hundebesitzer noch Alkolenker ) Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema