Innenminister Karner bei Drogen-Schwerpunktkontrolle in Oberösterreich

Im Rahmen eines Lokalaugenscheines in Schwertberg war er bei Schwerpunktkontrollen gegen Drogenlenker im Straßenverkehr dabei. Derartige Schwerpunkte werden mehrmals im Monat in allen oberösterreichischen Bezirken durchgeführt.

"Die Spezialisten der Polizei zur Erkennung von Drogenlenkern leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Drogen beeinträchtigte Lenker müssen aus dem Verkehr gezogen werden", so Innenminister Gerhard Karner am Rande der Schwerpunktkontrolle in Schwertberg.

90 Spezialisten für OÖ

Die Bundespolizeidirektion bzw. auch die Landespolizeidirektion OÖ haben in den letzten Jahren verstärkt Spezialisten zur Drogenerkennung ausgebildet. So stehen in OÖ knapp 90 Spezialisten, aufgeteilt auf alle Bezirke, zur Verfügung. Ebenso steht in jedem Bezirk zumindest ein Drogenvortestgerät im Einsatz. Weiters kann auf einen Pool von mehr als 20 Polizei-Vertragsärzten zurückgegriffen werden.

8.700 Anzeigen gegen Drogenlenker im Jahr 2023

Die Zahl der Anzeigen gegen Drogenlenker wurden in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Das ist vor allem auch auf die gestiegene Zahl an Spezialisten zur Drogenerkennung bei der OÖ Polizei zurückzuführen. 2019 wurden mehr als 4.300 Anzeigen erstattet, 2023 wurden knapp 8.700 Anzeigen erstattet. Das ist im Vergleichszeitraum von fünf Jahren mehr als eine Verdoppelung der Anzeigen (von 2019 auf 2023).

So läuft eine Krontrolle ab

Verdacht auf Beeinträchtigung durch Drogen durch den kontrollierenden Polizisten Drogenvortest und Untersuchung durch den Arzt im Rahmen einer klinischen Untersuchung Ergibt klinische Untersuchung Verdacht auf Beeinträchtigung durch Drogen wird eine Blutuntersuchung durchgeführt Entzug der Lenkberechtigung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.