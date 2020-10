"Ich nahm regelmäßig Drogen, um den unsagbaren Schmerz zu betäuben"

Mit knapp 19 Jahren wurde Esther zur Prostitution nach Wien verkauft, von ihrem eigenen Mann. Jahrelang musste sie anschaffen gehen, war Opfer von sexueller und psychischer Gewalt.

Menschen wie ihr ist der gestrige Europäische Tag gegen Menschenhandel gewidmet. Bei einer Matinee im Linzer Musiktheater, unterstützt von den OÖN, wurden gestern Spenden im Kampf gegen den Menschenhandel gesammelt. Sie kamen der Initiative "Solwodi" zugute.

"Der Menschenhandel ist ein sehr großes und auch aktuelles Problem. Dennoch wird es in der Öffentlichkeit fast gar nicht wahrgenommen", sagte Bischof Manfred Scheuer. "Würde es bei uns keine so starke Nachfrage geben, dann gebe es in Österreich auch keinen Menschenhandel", ergänzt Schwester Maria Schlackl von Solwodi. Im Solwodi-Schutzhaus werden Frauen betreut, die aus der Szene aussteigen wollen. "Meist haben sie Kinder bei sich. Über ihre im wahrsten Sinne unsagbaren Probleme wollen sie vor Angst nicht sprechen", sagt Schlackl.

Video: Benefizmatinee zum Europäischen Tag gegen Menschenhandel

Sexueller Überdruck

Auf der anderen Seite, die Kunden des Menschenhandels, die Freier. "Ich habe nichts, wo ich den sexuellen Überdruck abbauen kann", sagt einer. "Selbstbefriedigung ist ja auch nicht immer das Wahre."

"In vielen Bordellen wird der Mensch zur billigen Ware", sagt Pater Hans Eidenberger. "Die Frauen werden zwar bezahlt, doch das Geld geht zum Großteil an die Leute im Hintergrund." So wie es bei Esther der Fall war, Schauspielerin Daniela Dett trug ihre Geschichte vor. Im Alter von sieben Jahren kam die Ungarin Esther ins Kinderheim, mit 17 Jahren lernte sie ihren späteren Mann kennen. Er sollte auch zu ihrem Zuhälter und Peiniger werden. "Er versprach mir die große Liebe, redete von Familie und Haus und machte mir Geschenke", sagt sie. Doch dann bemerkte Esther, dass er diese Masche auch bei anderen Frauen durchzog. Kurz nachdem sie zu ihm gezogen war, verkaufte er sie nach Wien an ein Bordell, gemeinsam mit den anderen Frauen. Das Geld, das sie durch das Anschaffen verdienten, ging an ihn. "Ich nahm regelmäßig Drogen und trank Alkohol, um den unsagbaren Schmerz zu betäuben", sagt Esther. Im Solwodi-Schutzhaus fand die Ungarin Zuflucht. Langsam lernt sie wieder Vertrauen in Männer zu fassen, hat nun auch einen Freund und eine kleine Tochter, ihren "Lebensmotor". (mis)

