Handys in Schulen gänzlich verbieten: Wie stehen Sie dazu?

In den Niederlanden und Großbritannien könnte das Handy in den Schulen bald gänzlich verboten sein.

Auch in Oberösterreich gibt es viele Bemühungen herauszufinden, wie künftig mit den Telefonen in der Schule umgegangen werden sollte. Im Gymnasium Dachsberg in Prambachkirchen (Bezirk Eferding) beispielsweise hat man im vergangenen Frühling ein Experiment gewagt: Fünf Wochen lang haben sowohl Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrkräfte gänzlich auf die Handys in der Schule verzichtet. Die OÖN haben den Selbstversuch damals begleitet. Die Bilanz fiel durchwegs positiv aus - selbst unter den Jugendlichen. Gewonnene Erkenntnisse: Die Gespräche untereinander wurden wieder mehr, die Bildschirmzeit halbiert, der Akku hielt länger, mehr Ruhe kehrte ein.

Handys in den Schulen generell zu verbieten, ist in Oberösterreich aber nicht geplant. Bildungsdirektor Alfred Klampfer setzt vielmehr auf die Vermittlung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit digitalen Geräten und einen kontinuierlichen Dialog, wie er im Oktober im Gespräch mit den OÖN sagte. Der oberste Bildungsexperte sprach sich dort gegen ein Verbot von Smartphones an Schulen in Oberösterreich aus. Verantwortungsvoller Umgang mit neuen Medien sei schließlich erlernbar und umfasse nicht nur die richtige Nutzungsdauer.

Denn dass zu viel Zeit vor den Handys nicht nur soziale, sondern auch gesundheitliche Folgen haben kann, zeigt Soziologe David Vogl an Oberösterreichs Schulen auf. Er informiert dort, wie sinnvoller Umgang mit dem Handy ausschauen kann. Die Resonanz der Eltern ist enorm. Vogl warnt vor Kurzsichtigkeit oder auch vor Problemen bei der Ausbildung von Empathie. Aber: Den Umgang mit digitalen Medien hält er für unerlässlich. Gerade Fremdsprachen lassen sich damit besonders gut erlernen, sagt der Profi. Kurzfazit: Als Ersatz für das Toben im Schnee oder die Radtour sollte das Handy niemals eingesetzt werden, der Umgang damit kann aber - sofern verantwortungsbewusst umgesetzt - sehr viele Vorteile bringen.

Digitalisierung ist unaufhaltbarer Teil unserer Welt. Wie stehen Sie zum Thema? Sind Handys in der Schule für Sie verzichtbar? Überwiegen für Sie die Vorteile digitaler Möglichkeiten? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

