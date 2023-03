Handys bleiben zu Hause: Gymnasium Dachsberg startet fünfwöchigen Versuch

Ins Smartphone starrende junge Menschen, ob im Bus, auf der Straße oder in den Unterrichtspausen – Kinder und Jugendliche sind ständig auf Empfang. Bei vielen hat das Nutzungsverhalten suchtähnliche Züge angenommen. Am Gymnasium Dachsberg will man gegensteuern. Seit Montag sind Handys verbannt, ganze fünf Wochen lang müssen die Smartphones zu Hause bleiben. Die OÖNachrichten begleiten diese "Handy-Challenge".