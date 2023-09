Globale Demo für Klima am Freitag

Auch in Linz wird am Freitag ab 12 Uhr für das Klima gestreikt.

Weltweit gehen Klimaaktivisten von Fridays for Future am kommenden Freitag erneut auf die Straße und demonstrieren für die Klimagerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft. Wenn sich die zahlreichen Anhänger der Demonstration ab 12 Uhr im Volksgarten vor dem Musiktheater in Linz treffen, dann lautet ihre klare Botschaft: "Wir woll’n kein Gas aus Molln."

Aufgrund der angekündigten Probebohrungen in der Nähe eines angrenzenden Naturschutzgebiets in der Stadt Molln stellt sich für die Klimaaktivisten die Frage: Warum steht keine grünere alternative Energieversorgung im Fokus des Geschehens anstelle von vermuteten Gasvorkommen? Für die Fridays-for-Future-Anhänger sei klar: "Inmitten einer Klimakrise Gas zu fördern ist wie auf eine Mauer mit Beschleunigung zuzufahren."

Als ignorant und fahrlässig beschreibt die 16-jährige Schülerin Elisabeth Steiner die Förderung dieser Energieform in der heutigen Zeit. Laut der jungen Klimaaktivistin gebe es in Oberösterreich aktuell ganz andere Probleme zu lösen: "Es mangelt bei uns an Windrädern, mit der Energiewende sind wir derzeit maßlos überfordert, der Strombedarf wächst unkontrolliert an und unsere Infrastruktur ist darauf nicht vorbereitet."

Kundgebung am Landhausplatz

Besonders zum Beginn des neuen Schuljahres rechnen die Fridays-for-Future-Organisatoren damit, dass bei den Schülern ein hohes Interesse am Klimastreik besteht. "Vor allem junge Menschen geben ihre Hoffnung nicht auf", sagen die Veranstalter.

Nachdem die Demonstranten vom Volksgarten durch die Linzer Innenstadt gezogen sind, findet die Schlusskundgebung am Landhausplatz statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.