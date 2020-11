Getreidetrocknungsanlage auf Bauernhof brannte

In der Nacht auf Sonntag begann eine Getreidetrocknungsanlage auf einem Bauernhof in Pram (Bezirk Grieskirchen) aus bisher unbekannter Ursache zu brennen. Die Flammen hatten beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits auf das Dach des Nebengebäudes übergegriffen, deshalb wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Insgesamt standen sieben Feuerwehren im Einsatz. Glücklicherweise zeigte ein erster Löschangriff sofort Erfolg, weshalb der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die nachrückenden Kräfte wurden nicht mehr benötigt und konnten daher rasch wieder einrücken. Die mobile Getreidetrocknungsanlage wurde vom Gebäude weggezogen und entleert. Verletzt wurde niemand.

In Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) wurden in der Nacht auf Sonntag drei Feuerwehren ebenfalls zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Objekts gerufen. In einem Garagengebäude hatte ein Motorrad Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch Ersthelfer mittels Feuerlöschern eingedämmt. Das hölzerne Tor wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand.