Gericht kippt Strafe für Corona-Leugnerin mit umstrittenem Maskenattest

Anfang Jänner fand in Vöcklabruck eine Demonstration von Corona-Maßnahmengegnern statt. Eine Teilnehmerin wurde angezeigt, weil sie es unterließ, „eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen“.

Die Beschwerdeführerin legte zwar ein Befreiungsattest vor, dieses stammte von dem bekannten Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker Peer E., Arzt und Psychotherapeut im steirischen Salzkammergut.

Diesen Befreiungsschein wollte die Bezirkshauptmannschaft aber nicht akzeptieren. Denn in dem Nachweis heiße es lapidar, das Tragen einer FFP-2-Maske sei bei der Demonstrantin „aus gesundheitlichen Gründen kontraindiziert, wissenschaftlich belegbar gesundheitsschädlich und im Sinne der Psychohygiene traumatisierend und damit unzumutbar ist.“ Diese bloße Feststellung sei „nicht ausreichend“. Zudem hegte die BH den Verdacht, dass es sich um ein reines Gefälligkeitsgutachten handle. Denn trotz freier Arztwahl sei es „lebensfremd“, für ein Attest extra einen Arzt in der Steiermark zu konsultieren, „wenn dies auch der örtliche Hausarzt könnte.“

Die BH verhängte eine Geldstrafe von 250 Euro, wogegen die Frau einen Einspruch erhob. Der Fall landete beim oberösterreichischen Landesverwaltungsgericht, der der Beschwerdeführerin recht gab und den Strafbescheid aufhob. Der besagte Arzt, dem ein vorläufiges Berufsverbot auferlegt worden war, sei zum Zeitpunkt der Ausstellung des Attests dazu noch berechtigt gewesen, heißt es im Erkenntnis des LVwG, „auch wenn die generellen Bedenken betreffend Ausstellungsmodalitäten durchaus geteilt werden.“

Auf Anfrage der OÖN heißt es aus der steirischen Ärztekammer, dass das Berufsverbots-Verfahren gegen den umstrittenen Arzt noch nicht abgeschlossen sei. Laut Eigenangaben via Youtube befindet sich Peer E. inzwischen in Tansania. Wenn ein Arzt sechs Monate lang nicht mehr in Österreich tätig sei, erlösche sein Berufsrecht ohnehin, heißt es aus der Ärztekammer.