Galanacht des Sports: Aufbau und Probe bis zur letzten Minute

Kilometerlange Kabel werden verlegt, Scheinwerfer werden an der Decke des Brucknerhauses montiert, die Techniker machen die Bühne bereit für die verschiedenen Showacts des Abends – etwa zwei Tage vor der Galanacht des Sports, die am 9. Februar über die Bühne geht, herrscht im Brucknerhaus Hochbetrieb. "Am Dienstagabend ist noch eine Veranstaltung bei uns im Haus, in der darauffolgenden Nacht starten die Umbauarbeiten: Raus mit der Bestuhlung, rein mit den Tischen und Sesseln, die Tanzfläche wird vorbereitet, alles muss zusammenpassen", sagt Wolfgang Scheibner vom Organisationsteam im Brucknerhaus.

Konstruktion für Scheinwerfer

Etwa 70 Techniker stemmen die Vorbereitungen für die Galanacht des Sports im Hintergrund. "Die Pläne, wie das Bühnenbild ausschauen soll, laufen aber eh schon seit etwa drei bis vier Monaten im Hintergrund", sagt Scheibner.

Was stellt bei den Aufbauarbeiten die größte Herausforderung dar? Besonders beim Montieren der Scheinwerfer sei Fingerspitzengefühl gefragt. "Man muss sich vorstellen, ein Scheinwerfer wiegt etwa 30 Kilogramm, das hält die Decke nicht aus." Um die Scheinwerfer zu befestigen, wird ein Netz aus Traversen – eine eigene Trägerkonstruktion – unterhalb des Dachs des Brucknerhauses eingezogen, um die Beleuchtung überhaupt zu ermöglichen.

Bis zur letzten Minute vor dem Einlass am 9. Februar wird geprobt, dekoriert, programmiert und eingeleuchtet. "Bereits im Laufe des Galaabends selbst wird aber das Brucknerhaus schon wieder für die nächste Veranstaltung vorbereitet – ein fliegender Wechsel", sagt Scheibner.

Karten für die Galanacht des Sports, organisiert von den OÖN und der LIVA mit der Oberbank als Hauptsponsor, gibt es im Brucknerhaus, online unter brucknerhaus.at und in Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

Daten zur Galanacht

3 Kilometer lange Kabel werden im gesamten Brucknerhaus für die Galanacht des Sports verlegt.

60 statische LED-Scheinwerfer werden auf dem Trägerkonstrukt unterhalb der Decke des Brucknerhauses installiert.

52 Stunden – so viel Zeit bleibt den 70 Technikern ab Dienstagnacht – neben den Proben –, um die Säle des Brucknerhauses für Freitagabend zu gestalten.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

