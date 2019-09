Für 190.000 Schüler startet am Montag das neue Schuljahr

Auch an den Neuen Mittelschulen gibt es Änderungen: So starten 32 NMS versuchsweise das Pädagogik-Paket. Dabei können ab der sechsten Schulstufe in Deutsch, Mathematik und Englisch wieder Leistungsgruppen eingeführt werden. Auch die komplizierte siebenteilige Notenskala gibt es an diesen Schulen nicht mehr, statt dessen wird auf zwei Levels (“Standard“ und „Standard AHS“) beurteilt. Alle anderen Neuen Mittelschulen müssen im Schuljahr 2020/201 diese Neuerungen einführen.

Die umstrittenen Deutschförderklassen besuchen heuer weniger Schüler als im Vorjahr: 2018/19 waren es 1657, heuer sind 1201 angemeldet. Der Rückgang könnte auch darauf zu führen, dass heuer ein neuer, österreichweit einheitlicher Test zur Erhebung der Sprachkenntnisse eingesetzt wurde.

Der Lehrermangel ist in Oberösterreich offenbar kein Thema: Zum Schulanfang wurden (und werden) in mehreren Tranchen 400 Stellen ausgeschrieben. „Alle bisher ausgeschriebenen Stellen konnten wir wie üblich zu 80 Prozent besetzen“, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Die restlichen Stellen werden mit Lehrern, die sich noch nachmelden, durch Überstunden oder mit Sonderverträgen (etwa mit Studenten) besetzt. „Die Lage ist keinesfalls dramatisch“, sagt Klampfer. Angespannt ist dagegen die Lage bei den Kindergartenpädagogen: Hier wird laufend Personal gesucht, sagt die für die Bildung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP): „Ich würde mir wünschen, dass auch ältere Berufstätige, die eine neue Herausforderung suchen, diese Ausbildung machen können.“

Insgesamt sind in Oberösterreich die Schülerzahlen stabil: 189.845 Schüler bedeuten eine leichte Steigerung um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Knapp 14.400 Erstklassler starten ihre Schulkarriere in der ersten Klasse Volksschule