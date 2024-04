Föhnsturm wehte Bäume um, danach kam die Abkühlung

Warme Luft aus Südspanien, die sich am Alpenhauptkamm staut und die dann im Norden als heftiger Föhnwind zu Tal fällt: die Prognose der Meteorologen von Geosphere Austria war korrekt. Sie trat aber nicht schon in der Nacht auf Ostermontag ein. Erst ab den Vormittagstunden begann der Föhnsturm seinen Höhepunkt zu erreichen.

Die Experten gaben am Sonntag eine Wetterwarnung der Warnstufe Orange für die oberösterreichischen Alpen und das Alpenvorland heraus. Mit heftigen Böen von mehr als 80 Km/h sei zu rechnen, vereinzelt sogar mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde, hieß es.

So kam es am zweiten Osterfeiertag auch. Mehrere Einsätze hatten die Feuerwehren zu bewältigen. So zum Beispiel in Steyrling, einer Ortschaft in Klaus an der Pyhrnbahn im Bezirk Kirchdorf. „Einige Bäume sind umgestürzt und haben Stromleitungen beschädigt“, berichtete am Montagmittag der Feuerwehrkommandant Florian Auinger.

Auch Dächer seien abgedeckt worden. Eine Straße musste gesperrt werden, weil Gehölz die Fahrbahn blockierte. „Wir haben auch Wanderer, die vom Sturm überrascht worden sind, sicher aus dem Gefahrenbereich begleitet“, sprach der Steyrlinger Feuerwehrmann von einem ereignisreichen Feiertag. 34 Männer und Frauen standen dabei im Einsatz.

Surfen trotz Sturmwarnung

Am Attersee bei Seewalchen löste ein Wassersportler, der trotz Sturmwarnung auf sein Surfbrett gestiegen war, einige Schrecksekunden aus, als er von seinem Board fiel. Doch als die Feuerwehr eintraf, war der Mann bereits wieder am Ufer.

Einsätze wegen umgekippter Bäume und beschädigter Dächer gab es in weiten Landesteilen: so auch in den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck, Steyr-Land, aber auch in Linz-Land und im Bezirk Eferding.

Am Nachmittag beruhigte sich der Föhnsturm und eine sich anbahnende Westfront brachte Abkühlung: von mehr als 20 Grad auf zehn bis 15 Grad.

Wind schwächt langsam ab

Auch am Dienstag bläst der Westwind durchaus kräftig, treibt Wolken übers Land, vereinzelte Regenschauer sind möglich. Am Nachmittag lockert es auf, die Höchstwerte liegen bei elf bis 16 Grad.

Der Mittwoch dürfte ähnlich verlaufen, der Wind wird schwächer, die Temperaturen steigen leicht, liegen aber bei unter 20 Grad, so wie auch am Donnerstag, es sollte aber überwiegend trocken bleiben.

Am Freitag können die Maximalwerte wieder bis zu 22 Grad erreichen.

